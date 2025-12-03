Sigue el calor en gran parte del país: ¿cuándo llegan las lluvias y el alivio?
Las altas temperaturas continuarán en gran parte del país al menos hasta el viernes, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). las marcas será de más de 30 grados en los 135 municipios bonaerenses, con zonas más calientes, que se acercarán a los 40.
Por su parte, el meteorólogo Leonardo De Benedictis, precisó en el sitio especializado Meteored que este miércoles “comenzó a consolidarse un escenario de temperaturas notablemente superiores a los promedios habituales para esta época del año en la franja central del país”. En esa línea, indicó que estas condiciones se dan por “la combinación de viento persistente del sector norte y escasa cobertura nubosa”, que da lugar a un rápido y sostenido ascenso térmico.
En tanto, por el aumento de humedad atmosférica, hacia el fin de semana las precipitaciones ganarán organización y se irán extendiendo por el territorio bonaerense, desde el oeste. Entre el domingo y el lunes, las lluvias comenzarán a avanzar hacia la franja central del país.
