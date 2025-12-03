Sigue el calor en gran parte del país: ¿cuándo llegan las lluvias y el alivio?

Por su parte, el meteorólogo Leonardo De Benedictis, precisó en el sitio especializado Meteored que este miércoles “comenzó a consolidarse un escenario de temperaturas notablemente superiores a los promedios habituales para esta época del año en la franja central del país”. En esa línea, indicó que estas condiciones se dan por “la combinación de viento persistente del sector norte y escasa cobertura nubosa”, que da lugar a un rápido y sostenido ascenso térmico.