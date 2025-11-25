Gran afluencia turística en San Pedro durante el fin de semana XXL de la Soberanía

El Fin de Semana XXL por el Día de la Soberanía Nacional cerró con un balance altamente positivo en San Pedro, donde miles de turistas disfrutaron de una agenda cargada de propuestas culturales, musicales, gastronómicas y turísticas. Todas las actividades previstas entre el 20 y el 24 de noviembre se desarrollaron con normalidad, en un marco de gran participación tanto de visitantes como de residentes.

La afluencia turística fue notable desde el jueves y se mantuvo durante todo el fin de semana largo, colmando espacios públicos, paseos, puntos gastronómicos y los distintos escenarios preparados para las celebraciones.

Desde el viernes en el Paseo Público tuvo lugar el Encuentro Norteño y la Fiesta de las Colectividades, que ofrecieron música, danzas, gastronomía regional y la participación de artistas locales y de provincias como Santiago del Estero y Salta. Como así también la oferta gastronómica de deferentes países que atrajeron a miles de personas.

En paralelo, Vuelta de Obligado fue sede del Segundo Encuentro Soberano de Rastrojeros, que reunió vehículos provenientes de distintas provincias. La exhibición, las muestras y la cena de camaradería convocaron a un público entusiasta, consolidando este encuentro como una de las actividades más llamativas del fin de semana.

También se desarrolló con gran concurrencia el Encuentro de Autos Tuning, organizado por Multimarket Tuning y la agrupación Osvaldo “Pato” Morresi, con expositores llegados de distintos puntos del país.