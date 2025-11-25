Aprehenden a un hombre por desobedecer una medida cautelar y presentarse en la casa de su ex pareja

En la mañana de ayer, personal de la Comisaría local, alertado a través del 911, aprehendió a un hombre de 32 años en la zona de calle Dávila al 400, luego de constatar que se encontraba transgrediendo una medida cautelar dictada por el Juzgado de Garantías N° 1 de San Nicolás.

El individuo fue sorprendido frente a la vivienda de su ex pareja, una mujer de 33 años, a pesar de la restricción vigente que le impedía acercarse al domicilio. Tras la intervención policial, la víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

La fiscalía local tomó intervención en la causa y avanza con las diligencias judiciales relacionadas al hecho.