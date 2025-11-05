Dos aprehendidos en distintos operativos por portar un arma blanca y causar desorden en la vía pública

En el marco de los operativos dinámicos de prevención realizados en distintos puntos de la ciudad, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro aprehendió a dos hombres en situaciones separadas.

En calle Lucio Mansilla y Cruz Roja, fue detenido un hombre de 44 años que portaba un arma blanca. En otro procedimiento, en calle Casella al 1100, se aprehendió a otro individuo de la misma edad, quien se encontraba alterando el orden público en evidente estado de ebriedad.

Ambos casos quedaron a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro, por infracción a la Ley Contravencional 8031/73.