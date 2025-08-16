Fue detenido en Pérez Millán un prófugo acusado de un grave hecho de violencia de género en Gdor. Castro

En el marco de denuncias por violencia de género radicadas en la Comisaría de la Mujer de San Pedro, personal del Destacamento de Gobernador Castro inició una investigación que unificó distintos hechos en una sola causa. Tras la recolección de testimonios, pericias y pruebas, se determinó la autoría de un joven de 24 años, contra quien se libró orden de detención, luego de haberse fugado de la localidad.

Gracias a intensas tareas investigativas realizadas en conjunto con el Grupo Operativo de San Pedro, se estableció el paradero del imputado en la localidad de Pérez Millán, donde finalmente fue detenido en la intersección de calles Río de la Plata y Sarmiento. Interviene la UFI N° 07 de San Pedro, a cargo de la Dra. Viviani, quien ordenó el alojamiento del acusado por los delitos de amenazas, daño, desobediencia, lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género.