Cuatro aprehendidos en distintos operativos policiales por tenencia de drogas

En el marco de operativos de control realizados en la ciudad, la Policía logró en las últimas horas la aprehensión de cuatro personas en diferentes procedimientos, todos ellos en posesión de sustancias prohibidas. El primer caso se registró en inmediaciones de Las Provincias y Simonino, donde un joven de 23 años fue interceptado con envoltorios de marihuana. Poco después, en calle Javier Rivero al 1500, un sujeto de 22 años fue sorprendido con bochas de cocaína.

En un tercer procedimiento, llevado a cabo en Almafuerte y Maino, un hombre de 39 años fue identificado transportando flores de marihuana, mientras que el cuarto episodio ocurrió en inmediaciones de 11 de Septiembre y Bozzano, donde otro individuo tenía en su poder varios envoltorios con marihuana. Todos los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la UFI en turno, bajo la carátula de Infracción a la Ley 23.737.