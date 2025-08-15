Difunden los beneficios de mantener actualizada tu tarjeta SUBE

La Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, difundió un comunicado dirigido a los usuarios que viajan con tarjeta SUBE física y cuentan con descuentos locales, para que mantengan actualizada su tarjeta y así asegurar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.

En el texto oficial se remarcó: “Mantener la tarjeta actualizada asegura la vigencia de los beneficios y evita inconvenientes al momento de viajar”. El trámite puede realizarse desde la app SUBE, en la opción “Acreditá y consultá saldo”, apoyando la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”; o bien en una Terminal Automática SUBE, acercando la tarjeta hasta que el equipo indique que puede retirarse.

Desde el Municipio aclararon que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, que otorga un 55% de descuento, no necesitan realizar esta actualización.