Fiscal pidió prohibir los celulares en cárceles

Patricio Ferrari, fiscal penal de la provincia de Buenos Aires, y quien se encuentra a cargo de la causa contra La Banda del Millón, presentó un pedido formal para que se prohíba el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses, con el objetivo de mejorar la seguridad y terminar con el control que las bandas delictivas ejercen de manera remota desde el interior de los penales.

La solicitud fue presentada ante el fuero de ejecución penal y plantea que la presencia de estos dispositivos en manos de internos facilita la comisión de delitos y la coordinación de organizaciones fuera y dentro del sistema penitenciario. Además, el fiscal sostuvo que la circulación de celulares agrava los problemas de violencia y el poder de decisión de las bandas, que desde las celdas pueden dar órdenes y manejar actividades ilícitas sin restricciones.

El planteo incluye la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en los penales y anticipa que su implementación tendría efectos positivos para evitar que internos sigan ejerciendo “mando remoto” sobre hechos delictivos. Las autoridades judiciales deberán analizar ahora la viabilidad de la propuesta y eventualmente adoptar medidas que restrinjan el acceso a estos aparatos.

La presentación se da en medio de un contexto en el que diferentes investigaciones judiciales y policiales han detectado que grupos delictivos continúan operando desde la cárcel utilizando teléfonos móviles para comunicarse, coordinar actividades y mantener su influencia en estructuras delictivas externas.