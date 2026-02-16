A un mes del crimen, renuevan el pedido de justicia por Agustín Pereyra

Al cumplirse un mes del homicidio de Agustín Pereyra, sus familiares y amigos volvieron a manifestarse públicamente para exigir avances en la causa y la detención del principal acusado. A través de un mensaje difundido en redes, recordaron al joven con afecto y reclamaron que Kevin Carlevaris, señalado como autor del disparo, y sus presuntos cómplices continúan en libertad. “Lo recordamos con amor y pedimos justicia para que pueda descansar en paz”, expresaron.

El hecho ocurrió el 15 de enero, cuando Pereyra, de 26 años, recibió un disparo en la zona costal mientras se desplazaba en moto junto a su sobrino. La bala atravesó ambos pulmones y comprometió vasos arteriales vitales, provocándole heridas de extrema gravedad. Pese a los intentos de reanimación en el hospital, falleció alrededor de las 17:30. La investigación fue caratulada como homicidio y, aunque se realizaron allanamientos y detenciones, los aprehendidos recuperaron la libertad, mientras que el presunto autor permanece prófugo.