Fatal accidente en Ramallo: un hombre perdió la vida tras chocar contra un camión detenido

En la tarde de ayer se registró un trágico accidente sobre el Camino de la Costa, a la altura de El Tonelero, en jurisdicción de Ramallo.

El siniestro involucró a un camión cargado con cereal, que permanecía detenido en la banquina, y a una camioneta Peugeot Partner, cuyo conductor, un hombre de 59 años oriundo de San Nicolás, falleció en el acto al quedar atrapado en el interior del vehículo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal Segunda de Villa Ramallo y Bomberos Voluntarios, quienes aguardaban la llegada de Policía Científica para proceder a la extracción del cuerpo.