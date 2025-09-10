Allanamiento en Cruz Roja al 700: recuperaron una bicicleta robada e imputaron a un reincidente por hurto
En la tarde de ayer, personal del GTO junto a efectivos de la Estación Policial San Pedro llevaron adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en Cruz Roja al 700, tras una investigación impulsada por la Fiscalía N°7 y autorizada por el Juzgado de Garantías en turno.
El operativo arrojó resultados positivos, ya que se procedió al secuestro y recupero de una bicicleta denunciada como sustraída días atrás. Como consecuencia, fue imputado por hurto el morador de 30 años, quien además cuenta con antecedentes de reincidencia.
La bicicleta será restituida a su propietario en el corto plazo, mientras que el acusado quedó a disposición de la Justicia Departamental, habiendo sido notificado de la causa y posteriormente recuperado la libertad.