Accidente en Alvarado y Belgrano: joven motociclista sufrió fractura

En la mañana de ayer, personal policial de la Comisaría de San Pedro acudió, tras un llamado al 911, a la intersección de Alvarado y Belgrano. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil, conducido por un hombre de 36 años, colisionó con una motocicleta 110 cc guiada por una joven de 21 años.

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió fractura de pierna y múltiples golpes, siendo trasladada de urgencia al Hospital para su atención médica. En la causa interviene la UFI N°7 de San Pedro.