Falleció Oriana Bonetti, la joven doblemente trasplantada que conmovió a la comunidad

Esta madrugada se confirmó el fallecimiento de Oriana Bonetti, una joven de 17 años que había atravesado dos trasplantes y cuya historia conmovió a toda la comunidad. Oriana estaba internada en el Sanatorio Güemes de Capital Federal, donde sufrió un coma diabético que derivó en un infarto fatal. Durante su vida, había recibido dos trasplantes, el primero en 2009, y se encontraba a la espera de una nueva intervención cardíaca.

Recordada por su fortaleza y optimismo, Oriana se convirtió en un ejemplo de lucha frente a la adversidad. Su madre había manifestado en distintas oportunidades la gratitud hacia quienes hicieron posible sus trasplantes, que le dieron más tiempo de vida. Su partida generó gran pesar entre familiares, amigos y vecinos que la acompañaron siempre. Sus restos serán velados en Lo Secchi.