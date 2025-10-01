Desesperada búsqueda de un joven de 17 años desaparecido en el riacho del Paseo Público

Un intenso operativo se desarrolla en la zona del riacho, a la altura del Paseo Público, donde se busca a un joven de 17 años que desapareció en el agua. El adolescente se había arrojado al río junto a un amigo, quien logró ser rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Subzonal Emilio Ruffa, mientras que un tercer integrante del grupo permanecía en la orilla.

Efectivos de Prefectura Naval trabajan en el lugar con rastrillajes en inmediaciones del ex puente, donde se concentran las tareas de búsqueda. El operativo se mantiene activo con la colaboración de personal policial y de emergencias. La situación genera gran preocupación en familiares, amigos y vecinos que siguen de cerca el desarrollo del caso.

Imagen: ilustrativa.