Falleció en Zárate un paciente internado por hantavirus

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Mauro Giménez, quien permanecía internado en el Hospital Virgen del Carmen tras haber sido diagnosticado con hantavirus a comienzos de mes. El caso había sido informado por el infectólogo Ariel Braida, quien explicó que el cuadro inicial se presentó como un síndrome febril inespecífico, hasta que los estudios confirmaron la infección viral, transmitida por el contacto con excretas de roedores silvestres.

Si bien la enfermedad puede manifestarse en formas leves, también puede derivar en cuadros graves con compromiso cardiopulmonar, lo que motivó la internación del paciente. Finalmente, su estado se complicó y, según indicaron los especialistas, las complicaciones intrahospitalarias habrían acelerado el desenlace fatal. El caso generó preocupación en la comunidad y reaviva la importancia de extremar medidas de prevención.