COOPSER presentó nuevas unidades con una inversión de $266 millones

Este viernes por la mañana, frente a la sede social de Mitre 1200, la Cooperativa de Servicios Públicos (COOPSER) anunció la incorporación de nuevas unidades para fortalecer tanto el área de distribución eléctrica como los servicios sociales. La inversión alcanzó los 266 millones de pesos y forma parte de un plan de gestión basado en la previsión y el ahorro.

La adquisición incluyó cuatro camionetas Toyota Hilux destinadas a las localidades de Río Tala, Gobernador Castro, Santa Lucía y San Pedro, lo que permitirá mejorar las tareas de mantenimiento y la respuesta en especial en zonas rurales. Además, se sumó una ambulancia Toyota Hiace de media y baja complejidad, equipada con tecnología de última generación, que se incorpora a la flota actual de ocho móviles para garantizar traslados locales y regionales.

Actualmente, más de 8.000 familias se encuentran adheridas a los servicios sociales de la Cooperativa, que realiza cada mes más de 500 traslados de alta complejidad. Las autoridades destacaron que las unidades reemplazadas, en buen estado, son reubicadas en otras áreas para optimizar los recursos.

Durante la presentación, encabezada por el presidente Iván Groppo y el secretario Ángel Álvarez, se subrayó que esta inversión refleja el compromiso de COOPSER en la mejora continua de los servicios y en la planificación a largo plazo en beneficio de la comunidad.