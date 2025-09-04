Accidente fatal en la Ruta 51: murió un automovilista tras chocar con un camión

Un hombre oriundo de Arrecifes perdió la vida en un choque entre un automóvil y un camión, registrado este mediodía en la Ruta 51, a la altura de la zona del basural de Arrecifes. El siniestro ocurrió alrededor de las 13:15 horas y, según las primeras informaciones, el conductor del automóvil falleció en el acto como consecuencia del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal de emergencias médicas, mientras que se espera la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer la mecánica del accidente. Durante varias horas, el tránsito en la traza permaneció reducido hasta que se completaron las tareas de asistencia e investigación.