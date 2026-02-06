Evoluciona favorablemente la joven de 18 años internada tras un accidente en moto

Luego de haber ingresado en estado crítico tras sufrir una caída de una motocicleta, Martina Pérez, la joven de 18 años muestra signos alentadores de recuperación. La evolución fue confirmada por su entorno más cercano, que en las últimas horas compartió mensajes de alivio y esperanza a través de redes sociales, destacando la mejoría registrada en su cuadro de salud.

La joven había sido atendida inicialmente en el Hospital Emilio Ruffa tras el siniestro vial ocurrido cuando viajaba como acompañante en una moto conducida por un joven de 19 años. Debido a la gravedad de las lesiones, permaneció internada en terapia intensiva y posteriormente fue derivada al Hospital Privado Sadiv, donde continúa bajo seguimiento médico.