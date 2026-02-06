Circulaba en una moto robada y fue aprehendida: el rodado tenía pedido de secuestro activo

En la tarde de ayer, personal policial procedió a la aprehensión de una joven de 18 años que circulaba a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro activo, requerido por la UFI Nº 7. Al realizar las verificaciones correspondientes, se constató que el rodado había sido sustraído en diciembre del año pasado.

Tras las actuaciones de rigor, la femenina fue imputada por el delito de encubrimiento y, cumplidos los recaudos legales, recuperó la libertad, quedando la motocicleta secuestrada a disposición de la Justicia.