Camión despistó y terminó impactando contra un puente en la Ruta 9

En la madrugada de este martes se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N.º 9, a la altura del kilómetro 170, donde un camión con acoplado terminó despistando y colisionando contra un puente.

El siniestro involucró a un camión Ford que transportaba alimento balanceado, conducido por un hombre de 44 años, oriundo de la provincia de Santa Fe, quien circulaba en sentido Buenos Aires–Rosario. Por causas que aún se intentan determinar, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la estructura. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y una ambulancia de Gobernador Castro, que trasladó al chofer con lesiones de carácter leve. Interviene la fiscalía local.