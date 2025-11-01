Entregó una moto en la comisaría tras descubrir que tenía pedido de secuestro

En el día de la fecha, un joven de 21 años se presentó voluntariamente en la Comisaría de San Pedro para entregar una motocicleta Honda Wave 110S que había comprado a un hombre de 29 años, quien a su vez la había adquirido en la ciudad de San Nicolás.

Según informó el propio joven, al realizar la transferencia del motovehículo, la gestora advirtió irregularidades en la documentación, lo que motivó la sospecha de una posible maniobra delictiva. Al verificar los datos del rodado, se constató que la moto tenía pedido de secuestro activo desde el 30 de julio de 2024, solicitado por la Comisaría 17 URII de la Policía de Santa Fe.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes.