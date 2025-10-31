Aprehendido por robo y recuperación de zapatillas sustraídas

Personal policial procedió este miércoles a la aprehensión de un joven de 26 años en inmediaciones de calle Miguel Porta al 1600, donde además se secuestró una caja con un par de zapatillas Nike Air Force, color blanco con detalles rosas, que habían sido denunciadas como robadas horas antes por una vecina de 25 años junto a otros pares de calzado.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y el traslado del aprehendido al sector de calabozos, a la espera de su primera audiencia en sede judicial.