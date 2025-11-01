Allanamiento en La Tosquera: secuestran una escopeta tras denuncia por amenazas

En la jornada de ayer, personal del Destacamento La Tosquera, junto a efectivos del Destacamento Río Tala, llevó a cabo un allanamiento en el marco de una causa por amenazas, tras una denuncia radicada el 30 de octubre por un hombre de 49 años que aseguró haber recibido amenazas de muerte.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, se realizó en una vivienda ubicada en Bajada al Basural s/n, Cuartel III de La Tosquera, residencia del imputado, quien no se encontraba presente al momento del operativo. En el lugar fue atendido el personal policial por una mujer de 29 años, pareja del acusado.

La diligencia arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de una escopeta calibre 16 en muy buen estado de conservación. Interviene la fiscalía local.