Aprehendieron a un hombre que robó una moto en la cochería de Coopser

En la noche de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro detuvo a un hombre de 30 años, con frondosos antecedentes penales, durante un operativo de prevención realizado en la intersección de Sarmiento y Rafael Obligado. El sujeto se desplazaba en una motocicleta 110 cc que había sido robada horas antes en la cochería Coopser, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, actualmente bajo pericias.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por el delito de robo agravado y puesto a disposición de la Justicia, que llevará adelante las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.