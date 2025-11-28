El último fin de semana de noviembre será otoñal y muy inestable, con varios periodos de tormentas

Se termina el mes de noviembre con temperaturas atípicas para esta época del año, en combinación con un ambiente muy inestable. El pronóstico del tiempo para el último fin de semana del mes, según los modelos meteorológicos de referencia para Meteored Argentina (ECMWF y GFS), indica ambiente otoñal (totalmente diferente a lo vivido el pasado jueves 27, en el que la máxima alcanzó los 31°C, con sensación térmica de 33 °C para CABA). Además, tendremos el regreso de las tormentas a lo largo del fin de semana (de variada intensidad, algunas con lluvias fuertes).

Es probables que las lluvias y tormentas, de variada intensidad, digan presente, dentro del AMBA, en al menos dos periodos durante el fin de semana.

Los abruptos cambios de tiempo inician con un frente frío y rotación del viento desde el cuadrante sudeste a partir de este viernes 28 de noviembre. La persistencia del viento desde esa dirección, con ráfagas superiores a los 50 km/h, provocará la crecida del nivel del Río de la Plata.

Durante el viernes 28 de noviembre, el viento persistente de la dirección sudeste generará una crecida en el nivel del Río de la Plata. Mapa: rachas de viento, modelo ECMWF, Meteored Argentina.

No se descarta en las zonas ribereñas más bajas el usual anegamiento temporario por efecto del viento perpendicular a la costa que “apila” el agua sobre ella, en este caso el desborde no está ligado a precipitaciones durante el viernes, sino al efecto del viento en el estuario del Río de la Plata.

Tenemos altas probabilidades de que se desarrollen lluvias y tormentas fuertes durante los dos días del fin de semana dentro del AMBA, pero no serán lluvias continuas. Te informamos en qué momentos del fin de semana las precipitaciones fuertes son más factibles para esta zona.

Sábado 29 de noviembre: regresan las tormentas al AMBA

El primer día del fin de semana inicia con abundante nubosidad, húmedo e inestable, con ambiente ventoso del sudeste-este. El amanecer mantendrá valores templados en torno a los 18/19 °C para CABA, más frescos entre 15/16 °C en algunas zonas del GBA.

De la máxima calurosa de 31 °C del jueves 27 en el AMBA, a valores templados y otoñales inferiores a los 20 °C pronosticados para el sábado 29 en la tarde y noche. Mapa de temperatura, modelo ECMWF, Meteored Argentina

Conforme avancemos hacia el mediodía aumentarán las probabilidades de lluvias y algunas tormentas sobre el AMBA, las mismas serán de variada intensidad (por momentos podremos registrar el paso de algún chaparrón o tormenta de moderada a fuerte), pero las lluvias serán intermitentes durante la tarde.

Simulación ECMWF de las probables tormentas (localmente fuertes), durante la tarde del sábado 29 de noviembre en el noreste de la PBA.

En cuanto a la temperatura máxima pronosticada, en torno a los 20/21 °C (se espera que ocurra cerca del mediodía). El valor se mantendrá estable durante la mayor parte de la tarde, cerca de los 19 °C, mientras se desarrolla el periodo más inestable del sábado.

Luego de una semana con gradual e importante ascenso de la térmico, llega el viento del sudeste generando un marcado descenso de la temperatura hacia el fin de semana, que tendrá lluvias y tormentas de variada intensidad. Deberán preparar el kit completo de lluvia para afrontar los distintos momentos inestables del finde, y acomodar los planes bajo techo en los lapsos con alta probabilidad de lluvias.

El AMBA transitará una mejora temporaria durante la noche o trasnoche del sábado, con abundante nubosidad, ambiente muy húmedo, inestable y algo ventoso del este, la temperatura cerca de la medianoche está estimada para CABA en 18 °C, y de 17/16 °C en zonas del conurbano.

El último día de noviembre: muy otoñal y con tormentas

El domingo 30 de noviembre, a solo un día del inicio del llamado verano meteorológico (el mismo comienza cada 1 de diciembre), las temperaturas en el AMBA estarán muy lejos de ser veraniegas. Tal y como venimos anunciando con varios días de anticipación en los pronósticos de Meteored Argentina, este fin de semana se dará el cambio de masa de aire, dando lugar a una situación térmica atípica para esta altura del año (que esperamos ya no los tome por sorpresa).

La baja amplitud térmica del domingo, valores entre 17 y 20 °C, será responsabilidad de la circulación del viento persistente desde el Río de la Plata, que seguirá aportando humedad y abundante nubosidad sobre el AMBA. Además, las ráfagas pueden seguir superando los 50 km/h.

Este día dará inicio a la «segunda ronda» del fin de semana con: chaparrones y tormentas de variada intensidad (algunas fuertes, con destacada caída de agua de manera localizada). Las estimaciones de acumulados de lluvia a la fecha, pueden superar: según el modelos GFS los 50 mm, y según el ECMWF los 80 mm (de manera puntual sumando los dos periodos de precipitaciones).

Fuente: Meteored