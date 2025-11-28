Detuvieron a un hombre por ingresar sin autorización a la casa de su ex pareja y provocar daños

En la tarde de ayer, personal del Destacamento Gobernador Castro aprehendió a un hombre de 30 años que había ingresado sin autorización al domicilio de su ex pareja, ubicado en calle Güemes al 300 de esa localidad. Según informaron fuentes policiales, el acusado entró mientras la mujer, de 31 años, no se encontraba en la vivienda y ocasionó daños en muebles y en un televisor.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro para recibir asistencia y radicar la denuncia. La fiscalía local dispuso que el detenido permanezca alojado en la comisaría hasta que la agente fiscal determine su situación procesal.