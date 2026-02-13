El supermercado La Anónima generará entre 30 y 40 puestos de trabajo

La cadena de supermercados La Anónima desembarcará en el local de Balcarce, entre Miguel Porta e Ituzaingó, donde hasta el año pasado funcionaba VEA. La llegada de la firma representa una importante generación de empleo, ya que prevé incorporar entre 30 y 40 trabajadores, con el compromiso de que el personal sea íntegramente de San Pedro y con especial consideración hacia los ex empleados de VEA que quedaron sin trabajo.

La iniciativa fue impulsada por un empresario local, quien acercó la propuesta a la empresa y mantuvo reuniones con el intendente para avanzar con la inversión. Tras cerrar el acuerdo con el propietario del inmueble, se confirmó que se realizarán obras de remodelación, mejoras en el sector de carga y descarga, y la instalación de nuevas maquinarias y cámaras de frío. Si se cumplen los plazos previstos, la apertura podría concretarse entre mayo y junio.