Causa «El Clan»: elevan a juicio a varios imputados de la presunta banda delictiva

La Justicia resolvió elevar a juicio una causa en la que varias personas están acusadas de conformar una organización delictiva que operaba en la región. Entre los principales imputados se encuentran Briceño y Alejo La Horza, señalados como presuntos integrantes activos del grupo investigado.

La causa se inició a partir de una serie de allanamientos, en los que el personal policial secuestró envoltorios con presunta cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una escopeta calibre 12, además de otros elementos considerados de interés para la investigación. Parte de las pruebas será sometida a peritajes y análisis técnicos que se incorporarán al expediente.

De acuerdo a la acusación fiscal, los implicados habrían desempeñado distintos roles dentro de la estructura, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de la presunta banda. La Fiscalía reunió testimonios, informes y tareas de seguimiento que respaldan la hipótesis sostenida.

Con la etapa de instrucción finalizada, el Tribunal interviniente dispuso fijar fecha para el juicio oral, instancia en la que se analizarán las pruebas y se determinarán las eventuales responsabilidades penales de los acusados.