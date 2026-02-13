Cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Carnaval

El cierre de la semana estuvo marcado por buenas condiciones climáticas y temperaturas templadas. El viernes se presentó con cielo algo nublado por la mañana y se espera parcialmente nublado hacia la tarde y noche, con valores que oscilarán entre 19 y 27 grados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado continuará con buen tiempo, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y temperaturas de entre 19° de mínima y 26° de máxima.

Para el domingo, en pleno fin de semana largo de Carnaval, se prevé inestabilidad, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y noche. Las temperaturas se ubicarían entre 20 y 27 grados.

En la continuidad del descanso, el lunes tendría cielo parcialmente nublado y un repunte térmico, con registros de 21° de mínima y 31° de máxima.

El martes, en el AMBA, se anticipa cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche, con temperaturas estimadas entre 22 y 32 grados.

