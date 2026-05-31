Detuvieron a un delincuente dentro de una vivienda cuando intentaba cometer un robo

Un hombre de 24 años fue aprehendido en la tarde de ayer luego de ser sorprendido dentro de una vivienda ubicada en Lavalle al 2800, en San Pedro.

Según informaron fuentes policiales, efectivos acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre la presencia de un intruso en la propiedad. Al llegar, encontraron al sospechoso en el interior del domicilio perteneciente a un vecino de 82 años, logrando frustrar sus presuntas intenciones delictivas antes de que pudiera concretar algún robo.

El joven, conocido en el ámbito policial por antecedentes previos, fue notificado de la formación de una causa por violación de domicilio y quedó alojado en el sector de calabozos a disposición de la Fiscalía N° 7 de San Pedro.