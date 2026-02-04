El INTA alerta por la sequía histórica y fuerte impacto en la producción en San Pedro y la región

Un informe técnico elaborado por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA San Pedro advirtió sobre el impacto crítico de las condiciones climáticas registradas durante enero de 2026 en el norte de la provincia de Buenos Aires, particularmente en los partidos de San Pedro, Baradero, Ramallo, San Nicolás y Zárate. El período estuvo marcado por temperaturas elevadas y una sequía extrema, con registros de precipitaciones muy por debajo de los valores normales.

De acuerdo al relevamiento, en San Pedro se acumularon apenas 10,6 milímetros de lluvia, convirtiéndose en el enero más seco desde que existen mediciones. Esta situación generó un marcado estrés hídrico que afectó de manera directa a los sistemas productivos, comprometiendo el desarrollo de los cultivos y generando preocupación entre productores y técnicos de la región.

En cuanto a los cultivos extensivos, como soja y maíz, el informe señala que, si bien en líneas generales presentan un buen estado vegetativo, su evolución futura dependerá casi exclusivamente de la ocurrencia de lluvias en el corto plazo. La falta de humedad en el suelo podría provocar una caída en los rendimientos si las condiciones secas se prolongan durante febrero.

El panorama es más complejo en las producciones intensivas, donde se detectaron problemas sanitarios asociados al estrés ambiental, como presencia de plagas en cítricos, hortalizas y viveros, además de dificultades en cultivos sensibles como batata y frutilla, que requieren aportes constantes de agua para sostener su crecimiento.

Respecto al sector ganadero, el informe indica que los pastizales naturales, que habían mostrado una buena tasa de crecimiento durante la primavera, comenzaron a registrar una fuerte disminución hacia fines de enero, producto de la falta de precipitaciones y las altas temperaturas. Esta situación podría derivar en limitaciones para la oferta forrajera si no se revierte el escenario climático.

Finalmente, el documento del INTA remarca que el contexto actual plantea desafíos significativos para la sostenibilidad productiva, obligando a extremar el monitoreo climático, la planificación de recursos hídricos y la toma de decisiones estratégicas en el sector agropecuario del norte bonaerense.