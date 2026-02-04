Tras días agobiantes, el SMN anticipa lluvias y alivio térmico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico un cambio fuerte en las condiciones del tiempo, tras varios días de calor intenso, llegarán las lluvias y las tormentas, con una baja marcada de las temperaturas y registros más acordes a esta altura del verano.

El miércoles traerá un alivio más claro. La mínima bajará a 23 grados y la máxima alcanzará los 32 grados. Durante la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que hacia la noche las chances de lluvia disminuyen.

Para el jueves, el SMN prevé una jornada inestable, con tormentas desde la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 24 grados y la máxima llegará a los 33 grados, con probabilidades de precipitación que subirán hasta el 70 por ciento en algunos momentos del día.

El viernes marcará el descenso térmico más notorio. La mínima caerá a 19 grados y la máxima no superará los 29 grados. Se esperan lluvias durante la mañana, con chances de entre el 10 y el 40 por ciento, y una mejora hacia la noche.

El sábado se perfila como el inicio del buen tiempo. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y despejado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 30 grados.

El domingo continuará con condiciones estables, cielo despejado y marcas térmicas similares, con una mínima de 20 grados y una máxima de 30 grados.

Finalmente, el lunes se mantendrá con buen tiempo, cielo algo nublado y temperaturas que irán de los 21 a los 32 grados, consolidando el cierre de la semana sin lluvias en Buenos Aires.

