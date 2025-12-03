Allanamiento y dos aprehendidos por un robo agravado en poblado y en banda

Personal del Gabinete Criminológico llevó adelante una diligencia de allanamiento que permitió avanzar en el esclarecimiento de un robo agravado en poblado y en banda, denunciado días atrás por un joven de 21 años.

Las tareas investigativas desarrolladas por el área permitieron establecer la presunta autoría del hecho, por lo que se solicitaron las órdenes de allanamiento correspondientes, otorgadas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

El procedimiento fue realizado por el Gabinete, con apoyo de personal de la seccional, en una vivienda ubicada en calle Belgrano al 2300, donde se procedió a la aprehensión de dos hombres de 30 y 20 años. En el lugar también se secuestró vestimenta que habría sido utilizada durante el robo.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y la posterior soltura de los aprehendidos.