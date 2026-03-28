Choque en Crucero General Belgrano deja solo daños materiales y sin heridos

Un choque entre dos vehículos se produjo en la jornada del viernes, afortunadamente, no dejó personas lesionadas. El episodio tuvo lugar en Crucero General Belgrano al 1600, donde por motivos que aún se investigan impactaron un automóvil y una camioneta.

En el siniestro estuvieron involucrados un Renault Clio gris, conducido por un hombre de 63 años, y una Ford Ecosport gris, manejada por una mujer de 39. Tras el incidente, se constató que ninguno de los ocupantes necesitó atención médica y ambas partes optaron por resolver la situación mediante sus seguros, registrándose únicamente daños materiales.

Fuente: Betty Rodríguez INFO.