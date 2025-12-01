Cuatro aprehendidos en distintos operativos por resistencia, violencia y disturbios

En las últimas horas, efectivos policiales de San Pedro realizaron una serie de intervenciones que derivaron en la aprehensión de cuatro hombres en distintos puntos de la ciudad y localidades cercanas. El primero de los hechos ocurrió en la zona del poste 25, bajo puerto, donde tras reiterados llamados al 911 se denunció la presencia de un joven armado. Al arribar, el móvil policial observó a un masculino de 19 años que intentó huir hacia la barranca mientras se llevaba la mano a la cintura, desoyendo las órdenes de los agentes. Si bien fue reducido y detenido, no se hallaron armas en su poder. La causa quedó a disposición de la fiscalía local.

En otro procedimiento, personal policial y de la Comisaría de la Mujer y la Familia aprehendió en 25 de Mayo y Güemes a un hombre de 40 años que violaba una medida cautelar vigente a favor de su expareja, una mujer de 37 años, dictada por el Juzgado de Paz conforme a la Ley 12.569. La víctima fue trasladada y asistida por personal especializado. Asimismo, en Gobernador Castro, efectivos del destacamento detuvieron en calle San Juan a un joven de 27 años que, en estado de ebriedad, ocasionaba disturbios y alteraba el orden público.

Por último, en Larralde y Emilio Frers, personal policial aprehendió a un hombre de 35 años que se encontraba en estado de ebriedad generando desórdenes y portando un arma blanca. Este caso también quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz de San Pedro.