El Club Náutico celebró la 40ª edición de los Premios Paulino

El Club Náutico San Pedro llevó adelante la 40ª entrega de los Premios Paulino, una ceremonia que volvió a destacar el compromiso, el esfuerzo y los valores deportivos que identifican a la institución. La apertura estuvo a cargo del Comodoro Mauricio Gugger, quien remarcó la importancia histórica del galardón y su impacto en la formación integral de generaciones de jóvenes deportistas. Uno de los momentos más emotivos fue el Paulino Honorario otorgado al Comodoro Lino Ricardo Luri, creador del premio en 1985, junto a un reconocimiento especial al periodista y socio Fernando Bravo, destacado por su permanente difusión de la vida del club. También recibieron el aplauso del público los trabajadores del club, cuyo esfuerzo sostiene día a día la infraestructura deportiva.

A lo largo de la noche se entregaron premios y distinciones a deportistas de todas las disciplinas. En Natación, el Paulino fue para Jeremías Aguilar; en Hockey, para Sara Podestá; en Vóley, para Matías Arregui; en Tenis, para Celeste Español; en Yachting, para Felipe Blas; en Básquetbol, para Sebastián Wagner; y en Canotaje, para los hermanos Lorenzo y Gonzalo Sosa Velásquez. Además, se otorgaron reconocimientos representativos a deportistas infantiles y adultos de disciplinas como pádel, gimnasia, fútbol, running, vela, natación, ILCA, entre otras. La ceremonia también incluyó reconocimientos deportivos especiales a campeones nacionales, provinciales, panamericanos y mundiales en disciplinas como natación, hockey, yachting, básquet y canotaje.

Con más de 200 distinciones, la edición 2024 de los Premios Paulino celebró cuatro décadas de trayectoria, consolidándose como el galardón deportivo más emblemático de San Pedro y un homenaje al espíritu y la dedicación de toda la familia náutica.