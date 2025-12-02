Detuvieron a delincuente acusado de robar y quemar la moto de un repartidor

Un grave hecho ocurrió el 30 de noviembre, cuando un repartidor denunció que fue víctima de un robo agravado mientras realizaba un envío en calle Casella, entre Benefactoras Sampedrinas y Hno. Indio. Según contó, un delincuente lo interceptó y, mediante amenazas con un elemento punzante, le robó su motocicleta, las mercaderías, sus documentos y un buzo. En medio del forcejeo logró escapar, pero al llegar la policía encontró la moto totalmente incendiada.

El GTO inició una investigación y reunió pruebas para identificar al malviviente, un joven con antecedentes delictivos y domiciliado cerca del lugar del hecho. Con esos elementos, la UFI Nº 11 solicitó al Juzgado de Garantías una orden de allanamiento y la detención del sospechoso.

La medida se concretó en la noche del lunes: en la casa del acusado se secuestraron elementos importantes para la causa y, poco después, el joven fue detenido en la vía pública. Ahora permanece alojado en la Comisaría local, a la espera de ser llamado por la Justicia para prestar declaración.