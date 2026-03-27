Alerta amarilla por tormentas para la región: posibles lluvias intensas durante la madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a la región durante la madrugada y la mañana del sábado 28 de marzo.

El aviso alcanza a localidades del norte bonaerense como San Pedro, San Nicolás y Ramallo, además del departamento Constitución en Santa Fe y zonas de Entre Ríos como Victoria y Gualeguay. Según el organismo, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y ocasional caída de granizo.

En cuanto a los acumulados, se estiman entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que estos valores sean superados de forma puntual en algunos sectores. El informe fue emitido en la tarde del viernes y se recomienda a la población tomar precauciones ante la inestabilidad prevista.