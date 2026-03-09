Dos mujeres resultaron heridas tras un choque entre moto y auto

En la jornada de ayer, personal policial acudió a la intersección de Nieto de Torres y Hermano Indio, en esta ciudad, tras registrarse una colisión entre una motocicleta y un automóvil por motivos que aún se tratan de establecer.

Según se informó, el siniestro involucró a una motocicleta marca Zanella, conducida por una mujer de 49 años, quien circulaba acompañada por otra joven de 18 años, y un automóvil Peugeot 207 color gris, manejado por un hombre de 39 años.

Como consecuencia del impacto, las dos ocupantes del rodado menor fueron trasladadas conscientes al hospital local, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve.

En el hecho interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de las actuaciones correspondientes.