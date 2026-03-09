Frigorífico Arrebeef suspendió a más de 300 trabajadores tercerizados en Pérez Millán

Más de 300 trabajadores del rubro de la carne que se desempeñaban en el frigorífico exportador ArreBeef, cuya planta se encuentra en la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo, fueron suspendidos durante el fin de semana, según trascendió en las últimas horas.

Los afectados son empleados tercerizados contratados a través del Grupo Ceta, quienes fueron informados de la medida en medio de una disminución en la actividad de faena dentro de la planta. De acuerdo a lo que pudo saberse, la baja en la producción se relaciona con que productores ganaderos estarían evitando vender hacienda por los precios actuales de la carne.

Especialistas del sector señalan que la situación podría modificarse después de la Expoagro que se realiza en San Nicolás, donde habitualmente se reactivan negociaciones dentro de la cadena productiva.

Fuentes del sector indicaron además que este tipo de suspensiones ante caídas en la producción es una práctica que se aplica en distintas plantas frigoríficas del país desde hace aproximadamente una década. En ese esquema, los trabajadores tercerizados suelen ser los primeros en verse afectados, ya que cumplen tareas similares a las del personal efectivo, aunque perciben salarios cercanos a un 30% menores.

El impacto de la medida podría sentirse en toda la región, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores involucrados y su incidencia en la economía local.