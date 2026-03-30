Dos menores con lesiones leves tras un accidente entre moto y auto

Un segundo accidente de tránsito se produjo en la intersección de Combate de Obligado y Balcarce, donde colisionaron una motocicleta Mondial LD 110 Max, conducida por una adolescente de 14 años acompañada por un joven de 17, y un automóvil Renault Clio, guiado por un joven de 21.

Como consecuencia del choque, los ocupantes del rodado menor fueron trasladados en ambulancia al hospital, donde se determinó que presentaban lesiones leves. El automóvil fue restituido a su conductor, mientras que la motocicleta quedó a disposición del Juzgado de Faltas, con intervención de la UFI del Joven de San Nicolás.