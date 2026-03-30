Despiste en Ruta 9 a la altura de San Pedro: no hubo heridos

Un accidente de tránsito se produjo el sábado en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 150, en jurisdicción de San Pedro, donde un automóvil protagonizó un despiste sin que se registraran personas lesionadas. El hecho generó la intervención de los servicios de emergencia en el lugar.

El vehículo involucrado, un Honda Fit, era conducido por un hombre de 37 años, oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien viajaba solo. Por motivos que aún se intentan establecer, perdió el control del rodado, aunque afortunadamente el episodio no dejó heridos.