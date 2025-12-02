Dos jóvenes detenidos en distintos operativos por robo y adulteración de motocicletas

En diferentes intervenciones realizadas durante la jornada de ayer, efectivos policiales detuvieron a dos jóvenes involucrados en hechos relacionados con motocicletas robadas o adulteradas.

El primer procedimiento ocurrió en Güemes y Javier Rivero, donde personal de la UTOI aprehendió a un joven de 19 años que circulaba en una motocicleta 110 cc con numeración de cuadro y motor adulterada. Tras el secuestro del rodado, fue trasladado a la Comisaría y quedó imputado por falsificación, alteración o supresión de numeración registrable, con intervención de la UFI Nº 7.

Horas más tarde, en Balcarce y 11 de Septiembre, personal policial detuvo a un joven de 18 años que se movilizaba en una motocicleta del mismo tipo, la cual había sido robada instantes antes en Ituzaingó al 1000. El aprehendido fue puesto a disposición de la UFI Nº 7 y quedó imputado por robo agravado por vehículo dejado en la vía pública, permaneciendo alojado en la dependencia policial.

Ambos hechos refuerzan el trabajo que vienen realizando las fuerzas de seguridad ante el incremento de delitos vinculados al robo y manipulación de motos en la ciudad.