Aprehendido por violencia familiar: ingresó a la casa de su ex pareja y la amenazó con un arma blanca

En la madrugada de hoy, efectivos policiales intervinieron en la zona de Bajo Cementerio, a la altura del poste 15, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 31 años que había irrumpido en la vivienda de su ex pareja.

Según informaron, el agresor ingresó al domicilio y amenazó a la mujer utilizando un arma blanca, situación que motivó el rápido accionar policial.

El individuo fue trasladado a la comisaría y quedó imputado por el delito de amenazas agravadas, bajo intervención de la UFI Nº 7 de San Pedro, permaneciendo a disposición de la Justicia.