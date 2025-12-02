Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales negaron irregularidades y ratificó el paro de 72 horas

El Sindicato de Trabajadores Municipales brindó una conferencia de prensa en medio de la tensión generada por el aumento salarial del 10 % otorgado por decreto para cerrar la paritaria 2025. Sus referentes, Juan Cruz Acosta y Luciana Pavón Duarte, rechazaron las denuncias judiciales por presunto manejo irregular de fondos y bienes del gremio, a las que calificaron como una maniobra política. Afirmaron que aún no fueron citados por la Justicia y que, llegado el momento, demostrarán que no hubo delito alguno.

Respecto de la causa que incluye la compra de un automóvil inscripto inicialmente a nombre de Acosta, explicaron que se trató de una decisión tomada por la comisión directiva para proteger el patrimonio sindical ante un juicio laboral. Exhibieron la documentación actual del vehículo a nombre del gremio y defendieron su actuación, al igual que su permanencia “en comisión de servicios”, figura contemplada en el convenio colectivo vigente.

También respondieron cuestionamientos sobre los créditos otorgados a afiliados y señalaron que el sindicato actúa únicamente como intermediario de una mutual que fija sus propias tasas.

En este contexto, el gremio confirmó un paro de 72 horas para miércoles, jueves y viernes, reclamando la reapertura de las negociaciones salariales. Dirigieron críticas al Gobierno municipal por “buscar desacreditar el reclamo” en pleno conflicto y advirtieron que los ataques hacia su conducción afectan a más de 300 trabajadores afiliados. Según Acosta y Pavón Duarte, las acusaciones surgen ahora “porque el Gobierno intenta correr el foco del problema económico que atraviesan los empleados”.