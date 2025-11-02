Dos aprehendidos por violencia de género y desobediencia judicial

Personal policial intervino en dos hechos ocurridos en las últimas horas en la ciudad de San Pedro, tras llamados al servicio de emergencias 911 relacionados con situaciones de violencia de género.

En el primer caso, en una vivienda ubicada en calle Bottaro al 1520, efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 47 años, quien se encontraba incumpliendo una medida cautelar vigente que le prohibía acercarse a su ex pareja. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, imputado por el delito de desobediencia, mientras que la víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Minutos después, otro llamado al 911 alertó sobre un nuevo episodio en calle Sargento Selada al 1600, donde un joven de 20 años fue aprehendido tras agredir físicamente a su pareja de 18 años. El agresor fue trasladado a la comisaría local imputado por lesiones leves agravadas, quedando a disposición de la Justicia, en tanto la víctima fue asistida también en la Comisaría de la Mujer y la Familia.