Clima: Calor para este lunes y luego vuelven las lluvias

El arranque de la semana traerá un cambio marcado. El lunes se perfila con tiempo estable y un rápido ascenso térmico: las mínimas rondarán los 20 °C y las máximas volverán a superar los 30 °C en la Ciudad y el conurbano.

El viento norte impulsará el aire cálido y húmedo, mientras que el cielo irá cubriéndose de nubes hacia la noche. Será una jornada veraniega, de esas que hacen olvidar por un rato que todavía falta casi un mes para el inicio formal del verano.

Martes: vuelven las lluvias y el aire pesado

Una perturbación en niveles medios de la atmósfera volverá a generar condiciones propicias para el desarrollo de lluvias y tormentas sobre el centro del país, incluyendo el área metropolitana.

Los modelos meteorológicos todavía muestran dificultades para definir con precisión esta situación. Si bien es bastante probable que el martes haya lluvias y tormentas en una amplia franja del centro del país, incluyendo al AMBA, persiste la incertidumbre sobre dónde se registrarán los mayores acumulados de precipitación y las tormentas más intensas. Por eso, se recomienda seguir de cerca las próximas actualizaciones de los pronósticos en Meteored.

Miércoles: pausa breve con sol y aire más fresco

El miércoles traerá alivio. El anticiclón del Atlántico favorecerá un día mayormente soleado y con viento del este, lo que moderará las temperaturas y traerá un poco de alivio al calor. Las máximas rondarán los 24 °C, con sensación más agradable y menor humedad.

Será una breve pausa en la inestabilidad, antes de un nuevo cambio que se vislumbra hacia el final de la semana.

Nuevo frente frío y descenso de temperatura

A partir del jueves, una vaguada en niveles medios y altos avanzará desde Chile hacia la región cuyana y luego al noreste del país. Esa configuración traerá más nubes al AMBA y, eventualmente, el regreso de las lluvias hacia el viernes, cuando se prevé el ingreso de un frente frío.

El calor vuelve, pero no viene solo: esta semana, Buenos Aires tendrá de todo un poco. Con varios sistemas atmosféricos en juego, la evolución del pronóstico puede modificarse con el correr de los días.

Fuente: meteored.com.ar