Aprehenden a una mujer con pedido de captura activo desde 2016 por robo

En la noche de ayer, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás llevó a cabo un operativo en la intersección de las calles Güemes y Mateo Sbert, donde procedieron a la aprehensión de una mujer de 27 años.

Al verificar sus datos, se constató que sobre la misma pesaba un pedido de captura activo desde el año 2016 por el delito de robo, requerido por la Unidad Fiscal de Instrucción del Joven de San Nicolás.

La mujer fue trasladada a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia interviniente, que dispuso las actuaciones correspondientes.