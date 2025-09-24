Diversos operativos policiales terminaron con aprehensiones por drogas, una moto adulterada y un arma blanca

En las últimas horas, la Estación de Policía Comunal San Pedro llevó adelante distintos procedimientos que derivaron en varias aprehensiones por hechos de distinta índole.

En primer lugar, tres personas fueron detenidas en la vía pública por tenencia de estupefacientes. Dos de ellas, de 46 y 33 años, fueron interceptadas en Alvarado y Cruz Roja con envoltorios de marihuana, mientras que un tercer individuo, de 28 años, fue sorprendido en 25 de Mayo y Rivadavia con dos dosis de cocaína. Todos quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 con intervención de la UFI N.º 11 de San Pedro.

En otro procedimiento, efectivos policiales aprehendieron en Juan B. Justo al 1000 a un joven de 21 años que circulaba en una motocicleta de 110 cc con la numeración de motor suprimida. La UFI N.º 11 dispuso su notificación en una causa por falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable, contemplada en el artículo 289 del Código Penal.

Finalmente, en el marco de un operativo dinámico realizado en Salta al 1800, un joven de 20 años fue detenido al ser sorprendido portando un arma blanca. En este caso intervino el Juzgado de Paz de San Pedro, que dispuso las actuaciones correspondientes.