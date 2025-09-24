Crecen las denuncias contra el prófugo acusado de abuso

El hombre de 40 años que escapó el sábado tras ser sorprendido abusando de su hijastra de 12 años, enfrenta ahora dos nuevas acusaciones. Una joven de 18 decidió declarar que el sospechoso también abusó de ella cuando tenía 11 años, mientras que otra menor presentó una denuncia por un hecho similar. De esta manera, ya son tres los casos denunciados en su contra, todos de extrema gravedad.

Mientras la DDI continúa con la búsqueda para notificarlo, la Justicia aguarda la declaración en Cámara Gesell de las víctimas menores, instancia clave para poder avanzar con la orden de detención, ya que los estudios médicos iniciales no arrojaron pruebas concluyentes. Desde el inicio de su fuga se sospecha que el acusado podría haber escapado con una importante suma de dinero hacia otra provincia, incluso hacia la región de la que habría llegado a San Pedro años atrás.